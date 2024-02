Qu’on l’adore ou qu’on le déteste, il y a une chose qui reste fasci­nante chez Nick Kyrgios : le nombre d’anec­dotes que l’Australien a accu­mulé tout au long de sa vie.

Nick continue sa série ‘Good Troube with Nick Kyrgios’, et dans un épisode récent, il a parlé de son enfance et a expliqué à quel point il détes­tait le tennis.

Il a évoqué le fait que ce sont ses parents qui l’ont poussé vers ce sport, mais qu’il avait person­nel­le­ment toujours rêvé d’être un joueur de basket‐ball.

« J’ai grandi très gros, en surpoids quand j’étais enfant et ma mère l’a vu et m’a traîné sur les courts de tennis. Je détes­tais ça. Je pleu­rais… C’était trau­ma­ti­sant pour être honnête. Mais moi, j’ado­rais le basket‐ball. J’adorais la culture. J’étais assis là à regarder des cassettes vidéo et des CD de Vince Carter, et j’ai­mais tout ce qui concerne ce sport. Je suppose que mes parents m’ont poussé vers ce rêve qu’est le tennis. Ils adorent ce sport, et en Australie, le tennis est énorme, c’est l’un de nos sports les plus impor­tants là‐bas. Ils ont vu que j’avais du talent et ils ont vu cela comme un moyen d’avoir une vie meilleure. »