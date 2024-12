Avant d’être suspendu 18 mois pour avoir manqué trois contrôles anti­do­pages de suite (suspen­sion fina­le­ment réduite à 12 mois) et victime d’une bles­sure au niveau de l’épaule, Jenson Brooksby, 33e mondial en juin 2022, faisait partie des joueurs les plus promet­teurs du circuit.

Récemment, alors qu’il fera son grand retour sur les courts en Australie après deux ans d’ab­sence, l’Américain a révélé qu’il était atteint d’une forme d’au­tisme depuis tout petit. Une confes­sion rapportée par AP News.

« C’est juste quelque chose que je ne veux plus garder pour moi. C’est évidem­ment un sujet personnel, et même avec des gens avec qui on se sent très à l’aise – dans mon esprit, du moins pendant long­temps – ce n’était pas quelque chose qu’on pouvait simple­ment exprimer dans le cadre d’une conver­sa­tion Mais j’y ai toujours pensé et… j’ai fini par vouloir en parler », a déclaré celui qui n’a pas lâché un mot avant ses 4 ans avant de passer environ 40 heures par semaine avec des théra­peutes pour « pouvoir simple­ment commencer à parler et ensuite s’amé­liorer dans la commu­ni­ca­tion et les situa­tions sociales. »

« Je veux juste que les gens me connaissent pour qui je suis vrai­ment, et c’est juste une autre partie de moi. J’ai passé beau­coup de temps sans jouer et j’ai pu réflé­chir à beau­coup de choses. » Et c’est tout à son honneur.