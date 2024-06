Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, dans laquelle il s’ex­prime sur le Big 3, l’ac­tuel 56e mondial, Dusan Lajovic, a révélé l’iden­tité du joueur contre qui il a le plus souf­fert sur le court entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Rafa, sans aucun doute. Lorsque vous avez un revers à une main, il peut vous poser telle­ment de problèmes avec son coup droit. C’est un véri­table cauchemar. J’ai joué contre Rafa à Roland‐Garros il y a dix ans (battu 6–1, 6–2, 6–1, ndlr) et il a détruit tout le monde cette année‐là, ce n’était donc pas une honte de perdre contre lui », a déclaré le Serbe qui affiche un bilan de 0–3 contre Rafa, 0–2 contre Roger et 1–2 contre son ami et compa­triote, Nole.