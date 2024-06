Alors que John McEnroe a proposé de remplacer le cinquième set en Grand Chelem par un tie‐break en dix points, Alexander Zverev a exprimé son oppo­si­tion en confé­rence de presse avant Wimbledon (1er au 14 juillet).

« Le tennis va bien, c’est l’un des sports les plus anciens qui soient. Nous n’avons pas besoin de nouvelles règles tout le temps, nous n’avons pas besoin d’in­venter des choses tous les deux ans. C’est un sport que tout le monde aime. La diffi­culté de gagner un tournoi du Grand Chelem réside dans les matchs en cinq sets, la partie physique, ce que vous travaillez en pré‐saison. Gagner un Masters 1000 ou les Finales ATP est très impor­tant, mais la tâche la plus diffi­cile dans notre sport est de gagner un Grand Chelem à cause des matchs en cinq sets. À mon avis, il n’y a aucun moyen de s’en débar­rasser. C’est ce qui rend Wimbledon si spécial, ou Roland Garros. On voit les joueurs épuisés, à bout de force. »

Les fans de tennis appré­cie­ront forcé­ment cette déclaration.