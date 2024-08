Les réac­tions par rapport à la révé­la­tion de tests posi­tifs au dopage concer­nant Jannik Sinner sont de plus en plus nombreuses.

Si l’in­no­cence de Sinner a été prouvée, certains restent scep­tiques, mais c’est surtout la vitesse à laquelle l’af­faire a été traitée et le fait que l’Italien n’ait pas été suspendu qui pose problème.

Les ‘petits’ joueurs, moins bien classés, sont agacés par ce trai­te­ment de faveur, à commencer par le Français Laurent Lokoli.

3) Cela fait mal à mon sport de voir que parce que tu es dans les top joueurs du monde, il y a une diffé­rence de trai­te­ment et tout a été fait en sous marin.

Si cela avait été moi qui était contrôlé positif je serais déjà au trou pour 2 saisons et mon image détruite à vie. — Laurent Lokoli (@laurentlokoli) August 21, 2024

« Le cas Sinner est un réel problème pour l’équité de notre sport. J’adore Jannik aussi bien le joueur que la personne qui est très humble et travailleur. Cependant, pour­quoi quelqu’un comme Ymer qui n’a jamais été dopé, prends 2 ans de suspen­sion. Juste parce qu’il ne s’est pas présenté à ses tests car les règles y sont très strictes et dures. Mais il n’a jamais été dopé et pour­tant a été puni comme tel. Cela fait mal à mon sport de voir que parce que tu es dans les top joueurs du monde, il y a une diffé­rence de trai­te­ment et tout a été fait en sous marin. Si cela avait été moi qui était contrôlé positif je serais déjà au trou pour 2 saisons et mon image détruite à vie. »