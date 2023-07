La semaine prochaine marquera le début du tournoi de Kitzbühel, en Autriche.

Le tableau de l’ATP 250 vient d’être dévoilé, et le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’est pas très allé­chant. Seulement trois joueurs du Top 50 seront présents à cette occa­sion : Etcheverry (34), Hanfmann (45) et Cachin (49). En cause ? Le début, dans le même temps, de la tournée aux États‐Unis avec notam­ment l’ATP 500 de Washington.

La ques­tion qui se pose désor­mais : ces tour­nois sur terre battue coincés entre la saison de gazon et la saison de dur peuvent‐ils vrai­ment perdurer ? Ce qui est sûr c’est que le tableau, loin d’être attrayant, ne va pas aider ce genre de tour­nois à redorer leur image auprès des médias et des fans.