En 2020, Nick Kyrgios n’a parti­cipé qu’au tout début de la saison avec l’ATP Cup, l’Open d’Australie et Acapulco. Une fois la pandémie déclarée, il a été très actif sur les réseaux pour dénoncer la « stupi­dité » des auto­rités, mais aussi celles des joueurs qui conti­nuaient ou voulaient jouer. On se souvient tous de sa passe d’armes sur l’Adria Tour.

Forfait à Dubaï cette semaine, Nick a un vrai problème. S’il peut sortir du pays, il sait que son retour risque d’être compliqué en terme de quaran­taine. Sa prochaine échéance est Miami.

Il y a donc deux hypo­thèses possibles.

L’Australien vient en Floride pour revenir chez lui en faisant l’im­passe sur l’ocre euro­péen qu’il n’a jamais apprécié, ou alors, il fait l’im­passe sur ce Masters 1000 pour éviter un dépla­ce­ment anxio­gène et se concentre alors sur Wimbledon qu’il a sûre­ment déjà coché sur son calen­drier. Quoi qu’il en soit, on sent bien que Nick n’est pas dans un « mood » pour pouvoir parti­ciper au maximum de tour­nois possibles.