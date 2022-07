Lestienne : « Je voudrais pouvoir fermer la bouche à ceux qui critiquent Tsonga, Monfils, Simon et Gasquet, ils se sont tout simplement heurtés à trois extraterrestres : Federer, Nadal et Djokovic »

Stoppé par une affaire de paris spor­tifs en 2016 et par les bles­sures, Constant Lestienne se retrouve fina­le­ment à 30 ans aux portes du top 100. Les médias s’in­té­ressent davan­tage à lui, notam­ment Punto de Break, qui a réalisé une excel­lente inter­view du Français. Ce dernier prend notam­ment la défense de ses compa­triotes, les quatre mous­que­taires : Jo‐Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Gaël Monfils et Richard Gasquet.

« Les gens ne réalisent pas à quel point cette géné­ra­tion a été « dorée », à quel point ils ont tous été bons. Nous avions quatre ou cinq joueurs dans le top 20, ça n’ar­ri­vera pas demain. Je les connais tous et ce sont des gens fantas­tiques. Ce sont des gars formi­dables avec des carrières incroyables. Des gens les ont toujours criti­qués parce que, selon eux, ils auraient dû remporter cinq Grands Chelems chacun… J’aimerais pouvoir leur fermer leur bouche (rires). Ils ont fait de leur mieux, il leur a juste manqué un peu de chance. Gillou me disait que, pour gagner un grand tournoi, il fallait toujours battre Federer en quart de finale, Nadal en demi‐finale et Djokovic en finale, pour vous donner un exemple. Honnêtement… c’est une géné­ra­tion fantas­tique. Il n’y a rien de plus à dire. Ils se sont tout simple­ment heurtés à trois extra­ter­restres (Federer Nadal et Djokovic). Et regardez Richard, par exemple, il joue toujours au tennis et il est sur le circuit depuis plus de 20 ans. C’est un fou de tennis. »