Auteur de la plus belle saison de sa carrière malgré l’absence de trophée (trois finales perdues), Lorenzo Musetti, éliminé dès la phase de groupes pour sa première participation au Masters, s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport Italia.
Notamment interrogé sur la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Italien a expliqué la grande différence qu’il y avait entre les deux poids lourds du circuit.
« La principale différence entre Sinner et Alcaraz c’est que Jannik a montré qu’il lui était très difficile, pour ne pas dire impossible, de perdre un match contre un rival inférieur à lui, mais pour Carlos, cela arrive parfois, comme cela lui est arrivé au premier tour à Paris, où il a perdu contre Cameron Norrie, ce qui était inattendu. Et, à mon avis, c’est là toute la beauté de leur rivalité. Mais espérons aussi que nous, les autres joueurs, nous rapprocherons d’eux. »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 19:27