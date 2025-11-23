Auteur de la plus belle saison de sa carrière malgré l’ab­sence de trophée (trois finales perdues), Lorenzo Musetti, éliminé dès la phase de groupes pour sa première parti­ci­pa­tion au Masters, s’est exprimé chez nos confrères d’Eurosport Italia.

Notamment inter­rogé sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Italien a expliqué la grande diffé­rence qu’il y avait entre les deux poids lourds du circuit.

« La prin­ci­pale diffé­rence entre Sinner et Alcaraz c’est que Jannik a montré qu’il lui était très diffi­cile, pour ne pas dire impos­sible, de perdre un match contre un rival infé­rieur à lui, mais pour Carlos, cela arrive parfois, comme cela lui est arrivé au premier tour à Paris, où il a perdu contre Cameron Norrie, ce qui était inat­tendu. Et, à mon avis, c’est là toute la beauté de leur riva­lité. Mais espé­rons aussi que nous, les autres joueurs, nous rappro­che­rons d’eux. »