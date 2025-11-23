Connu pour être l’un des joueurs les plus fair‐play lorsqu’il évoluait encore sur le circuit, David Ferrer n’a pas changé depuis sa retraite et qu’il est devenu capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis.
Alors que son joueur, Jaume Munar, actuellement opposé à Flavio Cobolli pour le deuxième match de la finale entre l’Italie et et l’Espagne, n’a pas hésité à chauffer le public de Bologne après un point tendu et important, l’ancien 3e mondial l’a immédiatement recadré avant de lui‐même s’excuser en tapant dans la main du capitaine italien, Filippo Volandri.
Ferrer invece capitano come si deve pic.twitter.com/UacbeedwzC— Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 23, 2025
Nothing but respect from both captains 🤝 #DavisCup pic.twitter.com/5dbQ0VGBcg— Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2025
La classe à l’état pur.
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 18:47