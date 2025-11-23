Connu pour être l’un des joueurs les plus fair‐play lors­qu’il évoluait encore sur le circuit, David Ferrer n’a pas changé depuis sa retraite et qu’il est devenu capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis.

Alors que son joueur, Jaume Munar, actuel­le­ment opposé à Flavio Cobolli pour le deuxième match de la finale entre l’Italie et et l’Espagne, n’a pas hésité à chauffer le public de Bologne après un point tendu et impor­tant, l’an­cien 3e mondial l’a immé­dia­te­ment recadré avant de lui‐même s’ex­cuser en tapant dans la main du capi­taine italien, Filippo Volandri.

Ferrer invece capi­tano come si deve pic.twitter.com/UacbeedwzC — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) November 23, 2025

Nothing but respect from both captains 🤝 #DavisCup pic.twitter.com/5dbQ0VGBcg — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2025

La classe à l’état pur.