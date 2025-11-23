AccueilCoupe DavisLe capitaine, Ferrer, recadre son joueur, Munar, en plein match après une...
Coupe Davis

Le capi­taine, Ferrer, recadre son joueur, Munar, en plein match après une provo­ca­tion envers le public italien

Thomas S
Par Thomas S

-

194

Connu pour être l’un des joueurs les plus fair‐play lors­qu’il évoluait encore sur le circuit, David Ferrer n’a pas changé depuis sa retraite et qu’il est devenu capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis.

Alors que son joueur, Jaume Munar, actuel­le­ment opposé à Flavio Cobolli pour le deuxième match de la finale entre l’Italie et et l’Espagne, n’a pas hésité à chauffer le public de Bologne après un point tendu et impor­tant, l’an­cien 3e mondial l’a immé­dia­te­ment recadré avant de lui‐même s’ex­cuser en tapant dans la main du capi­taine italien, Filippo Volandri. 

La classe à l’état pur. 

Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 18:47

Article précédent
Sharapova, sans filtre sur l’amitié entre deux joueuses : « Je vais t’in­viter à prendre un verre ou à dîner alors que je vais tout faire pour te battre le lende­main en levant mon poing devant toi ? Cela n’a aucun sens »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.