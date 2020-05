Dans un live sur Tennis Channel, l’entraîneur et ami de Roger Federer, Severin Lüthi a fait un point sur la situation tout en dévoilant quelques news concernant le pus grand joueur de tous les temps. « Pour Roger, il n’est pas nécessaire de trop frapper les balles. Pour le moment, il n’est pas stressé de beaucoup s’entraîner car il est temps pour les tournois de commencer » a expliqué Severin tout en précisant que le Suisse tapait déjà la balle sur un court d’entraînement.

Ce point réalisé, Paul Annacone a demandé si finalement on ne savait pas tout concernant Roger. Et là, Severin a décidé d’insister sur un point assez connu mais qui mérite d’être souligné : « Roger est un gars drôle et gentil. Il est plus drôle que la plupart des gens ne le pensent. La plupart des gens savent juste à quel point il est bon au tennis. »

Des propos à mettre en parallèle avec toutes les déclarations d’autres joueurs qui ont toujours expliqué que dans les vestiaires le Suisse est souvent celui qui met de l’ambiance et cela malgré son statut.