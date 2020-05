Dominic Thiem qui a repris l’entraînement dernièrement et qui participe à la tournée en Autriche s’est confié au site en ligne de son sponsor Red Bull. Lors de cette interview, le joueur autrichien insiste sur le fait qu’il ne s’attendait vraiment pas à être aussi « rouillé » que cela : « Je ne pense pas que je sois jamais sorti des courts si longtemps auparavant. Heureusement, je n’ai jamais eu pour l’instant de blessure grave où cela aurait été nécessaire. Je pense que ma plus longue pause a été d’environ trois semaines. C’était donc une situation complètement nouvelle pour moi et mon équipe. Je ne savais pas qu’il était possible d’avoir les muscles aussi endoloris ! C’était surprenant car j’ai joué au tennis toute ma vie. Je n’aurais jamais imaginé que le corps abandonnerait ses mouvements si naturels en tant normal. J’ai encore des douleurs musculaires après mon premier entraînement de tennis… Je ne m’attendais vraiment pas à ça. »