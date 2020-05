Novak Djokovic poursuit son recrutement. A l’origine de la création de l’Adria Tour qui débutera le 13 juin dans les pays des Balkans, le Serbe a enregistré les participations des Croates Borna Coric et Marin Cilic. Ils rejoignent ainsi Alexander Zverev, Grigor Dimitrov et Dominic Thiem. Marin Cilic et Borna Cilic participeront à la date de Zadar dans leur pays. « Je suis très reconnaissant à Marin (Cilic) et Borna (Coric) d’avoir accepté l’invitation pour participer à l’Adria Tour et sans aucune condition. Ce sont deux grands joueurs et deux belles personnes » a confié le numéro 1 mondial. Les bénéfices du circuit iront à des causes humanitaires.