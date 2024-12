L’UTS est une exhi­bi­tion qui a trouvé son format et son rythme.

Sur et en dehors du court, place au spec­tacle et à des compor­te­ments que l’on ne voit pas ailleurs.

C’est le vrai plus de cet évènement.

On pense notam­ment aux confi­dences faites dans les vestiaires par les cham­pions. S

ouvent on peut y entendre quelques pépites. Cela a été encore le cas après le match entre Monfils et Kokkinakis. Il faut dire que l’Australien a confirmé qu’il ne maitri­sait pas vrai­ment la volée notam­ment sur la balle de match où il a été plus que fébrile.

We love these moments in the UTS locker room 😂#UTSTour pic.twitter.com/cEV5p1VTVE — UTS Tour (@uts_tour_) December 8, 2024

« Je pense être le plus mauvais volleyeur parmi les cham­pion du double en Grand Chelem, c’est une véri­table catastrophe »