Dans une inter­view exclu­sive de nos confrères de Tennis Magazine Allemagne qui paraitra demain, Sascha fait une petit décla­ra­tion d’amour.

Passant en revue les diffé­rents coaches qui ont été présents dans sa carrière, le joueur alle­mand se souvient de l’ap­port très positif de David Ferrer notam­ment. Parlant de l’avenir, Alexandre a forcé­ment évoqué Boris Becker.

« J’aime Boris et je crois aussi qu’il a une connais­sance incroyable du tennis. Mais je ne sais pas comment il voyage. C’est la seule chose qui pose un point d’in­ter­ro­ga­tion à son sujet. Une fois qu’il aura résolu et clarifié cela, nous pour­rons en parler. Nous sommes toujours en contact avec lui et nous parlons souvent. Maintenant, pour l’Australie, cela restera tel quel et ensuite je verrai »