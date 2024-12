Si les rela­tions entre Pat Rafter et Nick Kyrgios sont glaciales, l’ex‐numéro 1 mondial et double vain­queur de l’US Open s’est exprimé avec assez d’ob­jec­ti­vité sur le grand retour à venir de son compa­triote, qui n’a disputé qu’un seul match en deux ans.

« Il a un jeu énorme. Mais est‐ce qu’il peut tenir le coup ? Son corps peut‐il tenir le coup ? Est‐ce que son mental peut tenir le coup ? Ce sont proba­ble­ment ses prin­ci­paux obstacles, en parti­cu­lier son corps. La compé­ti­tion est complè­te­ment diffé­rente de l’en­traî­ne­ment. Je ne sais donc pas vrai­ment ce que je peux attendre de lui. Je ne sais pas vrai­ment ce que les experts attendent de lui, mais moi, je pense qu’il n’y a pas d’at­tentes. Quand je dis qu’il n’y a pas d’at­tente, s’il atteint les quarts ou les demi‐finales, cela ne me surpren­drait pas. Mais s’il perd au premier tour, cela ne me surpren­drait pas non plus », a déclaré Rafter dans des propos accordés à l’Australien Associated Press et relayés par Yahoo.