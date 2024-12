Alors que Jannik Sinner risque toujours une suspen­sion pour dopage et qu’Iga Swiatek a déjà été suspendue un mois, et que ces deux affaires conti­nuent de faire beau­coup parler dans le monde du tennis, l’an­cien numéro 3 mondial Nikolay Davydenko a pris la défense des deux vain­queurs de Grands Chelems dans des propos relayés par Tennis Uptodate.

« Vous allez à la phar­macie, vous prenez une pilule pour les bronches et il y a du salbu­tamol, ce qui est consi­déré comme du dopage. Il faut toujours aller voir un médecin du sport pour véri­fier, c’est telle­ment absurde. Ce n’est pas en prenant une pilule que l’on devient un meilleur joueur. Le tennis est le tennis, on ne devient pas numéro un mondial grâce au dopage. Avant, il était plus facile de régle­menter le dopage. Nous subis­sions aussi des pres­sions, mais nous les perce­vions comme normales. Je ne m’in­quié­tais pas beau­coup, je buvais et mangeais partout sans même penser aux consé­quences possibles dans ce sens. Aujourd’hui, la situa­tion est différente. »