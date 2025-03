Finaliste à Indian Wells, Holger Rune a pris la porte dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami. Il a été battu par le géant améri­cain, Reilly Opelka (4−6, 6–3, 7–6[5]) au bout d’un jeu décisif marqué par un désac­cord avec l’ar­bitre fran­çais, Arnaud Gabas.

Le 12e mondial a affirmé avoir été distrait par un l’al­lu­mage d’un éclai­rage à 2–1 dans le tie‐break.

Holger Rune running out of breath asks for a video review as he claims he was hindered by a light which came on during the rally against Reilly Opelka.



Umpire checks the video and decides no hindrance took place.



2–2 in tie breakpic.twitter.com/6wNadCzaj5