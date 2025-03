Alors qu’il avait battu Joao Fonseca à l’oc­ca­sion du premier tour de la Coupe Davis entre la France et le Brésil le 1er février dernier, Ugo Humbert s’est senti impuis­sant face au phéno­mène brési­lien de 18 ans lors du deuxième tour du Masters 1000 de Miami : 6–4, 6–3.

« Il a super bien joué. J’ai rare­ment joué un mec qui jouait aussi vite. Déjà je joue vite mais il joue encore plus vite. J’ai eu un peu cette sensa­tion quand j’ai joué Alcaraz en Coupe Davis, Sinner à Rome. Il m’a pris de vitesse partout, il a fait un super match. Un match un peu dur pour moi. Je me suis accroché jusqu’à la fin mais il a été plus fort que moi aujourd’hui », a commenté le 20e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.