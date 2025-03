En confé­rence de presse après sa victoire contre Jacob Fearnley (6−2, 6–4) au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, le numéro 2 mondial Alexander Zverev s’est assez longue­ment exprimé sur l’ac­tion en justice lancée par la PTPA (l’association des joueurs de tennis profes­sion­nels cofondée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil) contre l’ATP, la WTA, l’ITF et l’ITIA. Extrait.

« Je pense qu’au cours des 15 à 20 dernières années, le circuit est devenu, l’ATP est devenue une struc­ture commer­ciale qui consi­dère que les tour­nois sont peut‐être plus impor­tants que les joueurs. Je ne suis pas sûr que ce soit juste. La santé des joueurs devrait toujours passer en premier. La longé­vité d’une carrière devrait toujours passer en premier. Il y a des choses que l’on peut encore améliorer, sur lesquelles on peut encore travailler. C’est pour­quoi je fais partie du conseil des joueurs. Il a des problèmes dont nous avons parlé. La program­ma­tion est l’un d’entre eux. Les tour­nois prolongés en sont un autre. Je crois vrai­ment qu’avec l’ATP et les personnes qui sont au sommet, nous pouvons faire avancer les choses. Je crois vrai­ment qu’avec l’ATP et avec les personnes qui sont au sommet et qui peuvent décider de la direc­tion que prend le circuit, nous pouvons nous améliorer. Nous en parlons depuis très, très long­temps. C’est un processus lent, cela ne fait aucun doute. Je pense que certaines choses peuvent être un peu plus rapides. Mais je reste persuadé que nous devrions travailler sur ces ques­tions avec l’ATP. »