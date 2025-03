S’il purge actuel­le­ment ses trois de mois de suspen­sion, suite à ses deux tests anti­do­pages posi­tifs en 2024, Jannik Sinner reste large­ment numéro 1 mondial, devant Alexander Zverev et Carlos Alcaraz.

L’Italien, qui compte plus de trois mille points d’avance sur son dauphin, entame ce lundi sa 41e semaine sur le trône. Soit autant qu’Andy Murray dans toute sa carrière !

Week #41 as World Number ONE



🦊1️⃣



Jannik ties Andy #Murray as the man with the 14th most weeks as world #1. pic.twitter.com/VHCaWxmXIT