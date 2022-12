Adrian Mannarino ne comprend pas.

Invité par Nicolas Mahut à s’ex­primer sur divers sujets lors d’un live Instagram pour We Are Tennis France, le 46e joueur mondial a fait part de son incom­pré­hen­sion et de son admi­ra­tion concer­nant le sacre de Rafael Nadal lors de l’Open d’Australie alors que l’Espagnol n’avait pas joué depuis six mois.

« Franchement Rafa, ça fait dix ans qu’on t’an­nonce qu’il lui reste six mois à jouer, que ses genoux sont foutus, que son pied est foutu. Puis le mec, dix ans après, il court partout, il gagne des Grands Chelems. Ces mecs‐là c’est des extraterrestres. »

Lundi soir, @nicomahut et @adrianmannarino étaient en live sur notre compte Instagram pour débriefer la saison 2022 !



Djoko vs Rafa, qui a été le GOAT de la saison ? Découvrez le best‐of du live, et si vous l’aviez raté, retrouvez‐le dans nos Reels Instagram 🔥 pic.twitter.com/gB8wfaDrLD — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) December 21, 2022

Pour rappel, « Manna » s’était d’ailleurs incliné face à Rafa, en janvier à Melbourne, au stade des huitièmes de finale après notam­ment un premier set d’an­tho­logie (7−6 (16−14) pour Nadal après 1h20).