Comme d’ha­bi­tude, Marion Bartoli a mis les points sur les I autour de la fausse polé­mique lié aux tests anti‐dopages concer­nant Novak Djokovic à Malaga. Elle a pris la parole dans l’émis­sion les Grandes Gueules sur RMC.

En effet, depuis des lustres, les tests sur le circuit ont lieu après les matchs et jamais avant.

En Coupe Davis, les règles n’étaient pas les mêmes et les équipes devaient spéci­fier si cela devait avoir lieu avant ou après.

La Serbie aurait oublié donc oublier de le faire et c’est pour cela qu’un agent s’est présenté avant le match de Nole. Au final, le Serbe a donc fait son contrôle après le match. Ce qui est aussi plus effi­cace mais plus contrai­gnant comme l’a expliqué Marion Bartoli qui sait de quoi elle parle.