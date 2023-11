En marge du Masters féminin disputé cette semaine à Cancun, au Mexique, Martina Navratilova s’est exprimée sur la riva­lité entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Particulièrement enthou­siaste à ce sujet, elle a néan­moins regretté l’écart d’âge impor­tant entre les deux joueurs.

« La ques­tion est : ‘Combien d’an­nées reste‐t‐il à Novak ?’ Aujourd’hui, il semble qu’il puisse jouer encore 20 ans. Nous verrons mais ce serait mieux s’ils étaient plus proches en termes d’âge pour voir plus de matchs. Nous nous sommes habi­tués à des stan­dards si élevés avec Roger Federer et Rafael Nadal. C’est agréable d’as­sister au choc des géné­ra­tions, avec tout le respect qu’ils ont l’un pour l’autre. Ils sont les seuls à pouvoir donner le meilleur d’eux‐mêmes, parce qu’au tennis, vous pouvez être le meilleur du monde, mais si vous jouez contre un mauvais adver­saire, vous ne verrez pas de bons points. Ces gars‐là donnent le meilleur d’eux‐mêmes, et c’est la même chose à la WTA. Vous dépendez de l’ex­cel­lence de votre adversaire. »