Dans un récent podcast, Sloane Stephens a clai­re­ment expliqué le problème lié au calen­drier qui est « imposé » aux joueuses et joueurs. Pour elle, tous les soucis viennent de là et elle l’ex­plique avec beau­coup de sincérité.

« Je ne me suis jamais forcé à me dire : « Je vais tenir encore trois semaines juste parce que j’ai besoin d’être bien classé. J’ai l’im­pres­sion que beau­coup de joueurs font ça en général. Vous êtes là juste parce que vous ne voulez pas payer l’amende, vous vous êtes inscrit au tournoi, vous êtes présent, mais menta­le­ment vous n’êtes pas là. Je pense que l’un des problèmes des deux circuits, ATP et WTA, c’est que vous êtes obligé de jouer même si vous n’êtes proba­ble­ment pas dans la meilleure forme mentale ou physique »