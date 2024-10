Nick Kyrgios aime repousser les limites.

Lorsque cela concerne le tennis, ses avis restent légi­times même s’ils sont parfois un peu déplacés comme en témoigné sa récente sortie au sujet de la retraite de Rafael Nadal et Andy Murray.

Mais quand il commence à sombrer dans certaines théo­ries conspi­ra­tion­nistes, comme cela a notam­ment été le cas lors d’un récent podcast, il devient alors très compliqué de le suivre.

« Vous pensez que nous avons construit les pyra­mides ? Vous êtes fou. C’est un truc de fou. Comment est‐il possible qu’ils aient pris toutes les mesures et effectué tous les calculs correc­te­ment ? Mais alors comment ont‐ils pu rouler d’énormes blocs de pierre sur des troncs d’arbre ? Et pour­quoi les portes sont‐elles si grandes ? Qui a besoin de les fran­chir si elles sont si grandes ? Je ne sais pas qui a fait ça, mais je ne pense pas que nous soyons capables de construire de telles choses. Nous sommes en 2024 et nous n’ar­ri­vons même pas à nous entendre », a lancé l’Australien avant de pour­suivre concer­nant l’alu­nis­sage du 20 juillet 1969. « Je trouve juste inté­res­sant que les Américains l’aient fait en premier. Ils n’ar­ri­vaient même pas à faire décoller une fusée et tout d’un coup, ils ont atterri sur la lune. »

Mais on vous a gardé le meilleur pour la fin lorsque le fina­liste de Wimbledon 2022 s’est exprimé à propos de la forme de notre bonne vielle planète Terre : « Je suis enclin à dire qu’elle est ronde, mais je ne serais même pas surpris si ce n’était pas le cas. »