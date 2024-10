Taylor Fritz a récem­ment changé de look en se faisant teindre les cheveux en blond. Un nouveau style qui n’est pas passé inaperçu à Paris‐Bercy où il a donné une explication.

« Je voulais le faire depuis de nombreuses années. Je pensais que ça pour­rait être drôle et que si je détes­tais, je me rase­rais les cheveux. Mais en fait, ça me plaît », a déclaré le récent fina­liste de l’US Open dans des propos rapportés par ESPN.

Birthday boy Taylor Fritz turns 27 today 🎂🥳#RolexParisMasters pic.twitter.com/hhyUjuBrIK — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 28, 2024

Absent depuis sa demi‐finale perdue contre Novak Djokovic à Shanghaï le 12 octobre dernier, le 6e mondial affron­tera pour son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters Jack Draper.