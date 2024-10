Fantomatiques à Roland‐Garros au prin­temps dernier, les joueurs trico­lores sont en train de se rattraper comme il se doit à Paris‐Bercy.

En effet, ils sont pas moins de cinq à s’être quali­fiés pour les huitièmes de finale du Masters 1000 pari­sien : Ugo Humbert, Arthur Fils, Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech et Arthur Cazaux.

C’est même un record égalé puisque cela ne s’est produit qu’une seule fois, en 2009 (Clément, Monfils, Simon, Tsonga et Benneteau).

Et si la tâche sera évidem­ment très complexe pour nos Bleus ce jeudi (Mannarino‐ Thompson, Fils‐Zverev, Cazaux‐Rune, Humbert‐Alcaraz et Rinderknech‐Dimitrov), ils pour­ront néan­moins compter sur le tant redouté public de la désor­mais Accor Arena, qui a fait trem­bler et tomber plus d’un favori en presque 40 ans.