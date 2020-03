Nicolas Massu est loin d’être étranger à la progression de Dominic Thiem depuis plus d’un an. Proche de remporter son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie, l’Autrichien n’en finit plus de progresser. Dans une interview accordée au site Internet de l’ATP, le coach chilien voit Indian Wells comme le déclic : « Indian Wells a fait de petites choses qui ont fait la différence par la suite. Gagner Indian Wells a été un tournant pour Dominic. A partir de là, il a montré, qu’en plus d’être un très bon joueur de terre battue, il pouvait briller sur dur. Il m’a embauché en me disant que l’un de ses objectifs était d’améliorer ses performances sur dur et je pense que petit à petit, il y parvient. Il est sur la bonne voie.«