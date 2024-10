En voulant rendre hommage à Rafael Nadal chez nos confrères d’Eurosport suite à l’an­nonce de la future retraite du cham­pion espa­gnol, Mats Wilander n’a pas vrai­ment épargné Roger Federer.

En effet, le Suédois a estimé que compte tenu des capa­cités tech­niques du Suisse, il aurait pu et même dû réaliser une meilleure carrière.

« Concernant sa carrière, il me semble qu’on peut parler de surper­for­mance. Pour moi, compte tenu de toutes les bles­sures qu’il a eues, il a fait encore mieux que ce qu’on pouvait attendre. C’est quel­qu’un d’in­croya­ble­ment talen­tueux, en termes de compré­hen­sion du jeu, de ressenti du jeu. Mais tech­ni­que­ment, peut‐être que quel­qu’un comme Roger Federer est plus talen­tueux et aurait dû encore faire mieux dans ses résul­tats. Nadal a vrai­ment fait tout ce qu’il pouvait avec sa passion constante, son état d’es­prit et sa compé­ti­ti­vité, chaque jour. Même contre Djokovic aux J.O., il a essayé aussi fort qu’il le pouvait. »