La dernière affaire de dopage du tennis mondial complète les cas proposés par Simon Halep, Jannik Sinner et Iga Swiatek. Logiquement donc Max Purcell s’est exprimé sur Instagram pour expli­quer ce qu’il s’est vrai­ment passé.

« J’ai commu­niqué ces infor­ma­tions à l’ITIA et j’ai fait preuve de la plus grande trans­pa­rence possible pour tenter de mettre cette situa­tion derrière moi. En fait ce n’est pas de ma faute, j’avais bien expliqué que la perfu­sion de vita­mines que je voulais devait être infé­rieure à 100 ml puisque j’étais un athlète profes­sionnel. Dès que mon dossier médical m’a été remis, j’ai vu que cela n’avait pas été le cas, donc j’ai tout de suite informé les autorités »