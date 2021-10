Au cours d’une confé­rence de presse en présence de plusieurs médias russes, Daniil Medvedev a fait quelques confessions.

Il a notam­ment confié avoir très mal vécu sa défaite en quarts de finale aux Jeux Olympiques contre Pablo Carreno Busta. La réac­tion de Novak Djokovic, battu aux portes de la finale mais positif, a alors fait office de déclic. Tout le monde connaît la suite jusqu’à cette finale de l’US Open, où le Russe fut intouchable.

« Pendant l’US Open j’ai beau­coup travaillé avec une psycho­logue. Elle essaie de m’aider. Mais les propos de Djokovic après sa défaite aux JO m’ont plus aidé que ceux de ma psycho­logue, quand il a dit qu’on ne pouvait pas revenir en arrière dans le tennis, que toutes les défaites aux JO l’avaient rendu plus fort pour les tour­nois suivants. Je rêvais de bien jouer à Tokyo, mais ça n’a pas marché, j’ai perdu un match désa­gréable. Après les Jeux, je me suis vrai­ment senti mal pendant une semaine. J’ai compris qu’il n’y aurait aucune chance avant quatre ans, d’au­tant plus que la prochaine édition serait à Paris sur terre battue. Mais quand j’ai lu les paroles de Novak, j’ai décidé, comme lui, de ne pas être boule­versé et passer à autre chose. »