Daniil Medvedev vit une longue période de disette, mais reste opti­miste pour la suite. Après un tournoi conclut par un abandon dû à une grippe à Doha, le Russe compte bien se rattraper à Dubaï. Et pour se motiver, il a avoué qu’il aimait se comparer à Stan Wawrinka.

« Vous savez, Wawrinka m’ins­pire beau­coup. Mais je pense que Djokovic m’ins­pire, même si je sais que je ne gagnerai pas 24 tour­nois du Grand Chelem. Federer m’ins­pire, même si son jeu est complè­te­ment à l’op­posé du mien. Nadal est gaucher, mais ils m’ont tous inspiré. Et je dirais même que Murray, du moins pour le moment, n’est pas compa­rable à moi, parce qu’il a gagné telle­ment de tour­nois, de Masters et de tous ces titres. Mais Stan, c’est un peu plus inspi­rant, parce qu’il a été battu par ces gars‐là de temps en temps, et qu’il s’est dit ‘d’ac­cord, mais je vais le faire’. Et c’est ce que je veux faire aussi. Comme je l’ai dit, ces derniers temps, mon niveau a été un peu plus bas que prévu, mais je sais de quoi je suis capable. »