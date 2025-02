Tommy Paul crève l’écran depuis quelques mois, et a enfin atteint le top 10, même s’il ne veut pas s’ar­rêter là. Dans une inter­view pour tennis.com, l’Américain a tris­te­ment avoué qu’il n’avait commencé à aimer le tennis qu’une fois sa majo­rité atteinte, à 21 ans.

« Quand j’étais jeune, j’ai vécu des moments très diffi­ciles dans ma rela­tion avec le tennis. Je me voyais faire beau­coup de sacri­fices et ne pas obtenir les résul­tats escomptés. Tous mes amis à l’université profi­taient de la vie, mais quand j’ai eu 21 ans et que j’ai vu qu’ils commen­çaient tous à s’installer dans des emplois de bureau, j’ai vrai­ment pris conscience du privi­lège que j’avais de me consa­crer au tennis. J’ai commencé à aimer m’entraîner, à m’améliorer et à m’entourer des bonnes personnes. J’ai réalisé que le tennis était un travail, mais aussi quelque chose qui me faisait prendre du plaisir. Tout ce que je fais en dehors du court, chaque déci­sion que je prends dans ma vie, est basée sur le tennis. Ce sport passe avant tout pour moi. »