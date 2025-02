Denis Shapovalov est en feu à Dallas cette semaine. Après avoir battu Taylor Fritz et Tommy Paul, il va s’at­ta­quer à Casper Ruud en finale. Et le Canadien est convaincu qu’il va l’emporter, avec en prime une excel­lente nouvelle qui lui donne encore plus de confiance.

« Je me suis mis dans un état d’es­prit de combat cette semaine, donc je suis très heureux d’avoir enfin pu retrouver mon tennis et gagner des matchs, en marquant de belles victoires. Je vais tout donner. Je n’ai jamais remporté de titre ATP 500 dans ma carrière, donc un titre ici serait un grand pas en avant pour moi. En fin de compte, le plus impor­tant est de main­tenir ce que vous avez bien fait tout au long de la semaine, c’est-à-dire de faire jouer mon jeu sur le terrain, de m’amuser sur le terrain et de tout donner. On verra si c’est écrit dans le destin que je serai le champion. »