ATP

Mensik sur Alcaraz et Sinner : « Tout le monde essaie de les rattraper mais honnê­te­ment, je les vois supé­rieurs à nous à tous les égards »

Par Baptiste Mulatier

Lors d’une inter­view accordée au Corriere dello Sport, dont les propos sont relayés par Ubitennis, le 16e joueur mondial, Jakub Mensik, s’est exprimé sur la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Pour l’ins­tant, Carlos et Jannik sont les meilleurs, puis il y a un grand écart avec les autres. Tout le monde essaie de les rattraper, et c’est notre travail. Honnêtement, aujourd’hui, je les vois supé­rieurs à nous à tous les égards : leur régu­la­rité et leur style de jeu sont d’un autre niveau, chaque coup fait la diffé­rence. Je dois vrai­ment m’amé­liorer dans tous les aspects de mon tennis pour progresser. Je ne peux pas faire de pronos­tics. À l’en­traî­ne­ment, on peut apprendre beau­coup d’eux, mais les affronter pour la première fois serait utile pour comprendre comment ils agissent dans chaque situa­tion. Je n’ai pas d’at­tentes, mais je suis prêt à travailler dur ».

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 09:55

