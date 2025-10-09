Lors d’une interview accordée au Corriere dello Sport, dont les propos sont relayés par Ubitennis, le 16e joueur mondial, Jakub Mensik, s’est exprimé sur la domination actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Pour l’instant, Carlos et Jannik sont les meilleurs, puis il y a un grand écart avec les autres. Tout le monde essaie de les rattraper, et c’est notre travail. Honnêtement, aujourd’hui, je les vois supérieurs à nous à tous les égards : leur régularité et leur style de jeu sont d’un autre niveau, chaque coup fait la différence. Je dois vraiment m’améliorer dans tous les aspects de mon tennis pour progresser. Je ne peux pas faire de pronostics. À l’entraînement, on peut apprendre beaucoup d’eux, mais les affronter pour la première fois serait utile pour comprendre comment ils agissent dans chaque situation. Je n’ai pas d’attentes, mais je suis prêt à travailler dur ».
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 09:55