Tombeur en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai de Learner Tien, qui l’avait battu deux fois cette saison, Daniil Medvedev a rendu un vibrant hommage à son jeune adversaire avant de refuser de parler de « revanche ».
« Non, non. Je suis juste heureux d’avoir gagné. Je n’aime pas le mot « revanche », car je préférerais gagner les trois matchs contre lui. Mais comme j’ai perdu les deux premiers, c’est juste génial d’avoir gagné le troisième. Je ne pense donc pas à une revanche ou quoi que ce soit d’autre. Peut‐être que si nous jouions en finale d’un tournoi du Grand Chelem, j’aurais l’impression de prendre ma revanche. Pour l’instant, c’est juste une belle victoire. »
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 10:28