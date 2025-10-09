AccueilATPATP - ShanghaiMedvedev, après sa victoire en huitièmes : "Je n'aime pas le mot...
ATP - Shanghai

Medvedev, après sa victoire en huitièmes : « Je n’aime pas le mot ‘revanche’. Peut‐être que si nous jouions en finale de Grand Chelem, ce serait diffé­rent, mais pour l’ins­tant, c’est juste une belle victoire »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Tombeur en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai de Learner Tien, qui l’avait battu deux fois cette saison, Daniil Medvedev a rendu un vibrant hommage à son jeune adver­saire avant de refuser de parler de « revanche ». 

« Non, non. Je suis juste heureux d’avoir gagné. Je n’aime pas le mot « revanche », car je préfé­re­rais gagner les trois matchs contre lui. Mais comme j’ai perdu les deux premiers, c’est juste génial d’avoir gagné le troi­sième. Je ne pense donc pas à une revanche ou quoi que ce soit d’autre. Peut‐être que si nous jouions en finale d’un tournoi du Grand Chelem, j’au­rais l’im­pres­sion de prendre ma revanche. Pour l’ins­tant, c’est juste une belle victoire. »

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 10:28

