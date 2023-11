Récemment de passage sur le podcast « Maddog & Wingman », l’an­cien vain­queur de Wimbledon et 2e joueur mondial, Michael Stich, s’est notam­ment exprimé sur l’évo­lu­tion du jeu de son compa­triote, Alexander Zverev. Et à l’écouter, Sascha est resté le même joueur qu’il y a trois ou quatre ans.

« Dans la plupart des cas, les juge­ments de nombreux obser­va­teurs sont bien inten­tionnés ; ils souhaitent en fait qu’il (Zverev) passe à l’étape suivante afin de devenir un meilleur joueur de tennis. Je pense qu’il voit toujours cela comme une critique de lui‐même et de son jeu, ce qui n’est pas le cas. Au cours des trois ou quatre dernières années il n’a pas réussi à déve­lopper davan­tage son jeu selon moi. Il est le seul à savoir s’il peut et veut le faire. Cette saison était une année de retour en force. Il ne fallait pas s’at­tendre à ce qu’il le fasse. Il faut le dire très clai­re­ment. Il s’est qualifié pour le Masters et je pense que si quel­qu’un lui avait dit qu’il y serait, il ne l’au­rait pas cru. Mais il l’a fait. »