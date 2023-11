Si Juan Carlos Ferrero est en quelque sorte le rival de Novak Djokovic de part son statut d’en­traî­neur de Carlos Alcaraz, cela ne l’empêche cepen­dant pas de l’admirer.

Quelques jours après avoir qualifié le Serbe de meilleur joueur de l’his­toire, l’an­cien numéro 1 mondial en a rajouté une belle couche dans une récente inter­view accordée à la chaîne de radio, El Larguero.

« Je suis à court d’éloges sur Novak. Je salive en le regar­dant jouer. Sa manière de se déplacer et de frapper la balle est simple­ment scan­da­leuse. Quand il est bien menta­le­ment et qu’il ne se laisse pas distraire par certaines choses, il est phéno­ménal. La façon dont il gère le tempo et les moments chauds du match est unique. Il a une qualité impres­sion­nante, et en même temps il vous met la pres­sion à chaque instant. Il n’y a pas une seule fois où il a raté deux balles d’af­filée dans tout le match, pas une seule fois, et dans cet aspect, il atteint presque l’ex­cel­lence. Cela vous montre à quel point il veut être bon et à quel point il est bon. »