Après avoir insisté sur la géné­ro­sité et la bien­veillance de Novak Djokovic, la joueuse indienne Sania Mirza, retraitée depuis le mois de février dernier, a évoqué avec admi­ra­tion la forme actuelle du Serbe à 36 ans. Nouvel extrait de sa chro­nique écrite pour The Week Magazine.

« Il a beau­coup évolué physi­que­ment ; il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour être au sommet de son art, surtout à 36 ans. Sa façon de bouger et de se comporter, que ce soit dans son régime alimen­taire ou à l’en­traî­ne­ment, est le signe qu’il évolue et qu’il devient la meilleure version de lui‐même. C’est assez effrayant de constater que la meilleure version de lui‐même est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Il vise l’ex­ploit à chaque fois qu’il entre sur le court. Il veut battre des records et je pense qu’il veut dépasser toutes les limites. Il veut se perfec­tionne, être émotion­nel­le­ment et menta­le­ment dans la meilleure forme possible », a constaté l’ex‐numéro 27 en simple et numéro 1 en double.