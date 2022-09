Gaël Monfils aura peu joué en 2022. Absent entre Madrid (mai) et Montréal (août) où il a été contraint d’aban­donner à cause d’une bles­sure au talon, le Français reste éloigné du circuit depuis. Il a manqué Roland‐Garros, Wimbledon et l’US Open.

Discret depuis, il a donné des nouvelles ce jeudi sur ses réseaux sociaux en affir­mant fina­le­ment que ce pépin physique n’ar­ri­vait pas au pire des moments puis­qu’il a pu rester auprès de sa femme, Elina Svitolina, enceinte de leur premier enfant.

« Salut les amis, je tenais à vous donner quelques nouvelles car je n’ai pas été très bavard ces derniers temps. Suite à ma bles­sure contractée à Montréal, j’ai entamé dès mon retour en Europe ma réédu­ca­tion à Monaco puis désor­mais à la Clinique de la Tour à Genève. Je suis extrê­me­ment bien suivi et je suis très heureux des progrès accom­plis chaque jour. Je consi­dère avoir été chan­ceux dans ma malchance car je peux passer des moments précieux auprès de ma femme et l’accompagner dans les dernières semaines de sa gros­sesse. Vous compren­drez que je devrais adapter ma date de reprise en raison de cet heureux événe­ment à venir mais je ne manquerai pas de vous donner plus de détails prochai­ne­ment », a écrit La Monf’.

Le 33e mondial n’a donc pas encore commu­niqué de date de retour.