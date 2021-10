Ambassadeur du service en ligne de bour­si­co­tage eToro, Gaël Monfils a, pour ce sponsor, donné une inter­view plutôt inté­res­sante dans laquelle il revient sur son image de joueur faisant constam­ment le show. S’il ne renie aucu­ne­ment cette répu­ta­tion, il tient cepen­dant à nuancer avec son (gros) travail de l’ombre.

« Je sais que j’ai mes 6–7 heures d’entrainement par jour, alors j’organise ma vie autour de ça. Je tiens cela de la disci­pline de mes parents. Mes parents m’ont toujours appris à pour­suivre ma passion, mais aussi à lâcher prise, à voir que la vie est belle si l’on est curieux et que l’on veut apprendre. Les gens me voient comme un homme qui se donne en spec­tacle, ce qui est génial, c’est ce que je suis, mais ils oublient que (les athlètes) je suis un être humain avec des émotions et une famille. »