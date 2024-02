Depuis qu’il a fait part de son rêve de parti­ciper aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Gaël Monfils a gagné énor­mé­ment de places au clas­se­ment. Actuellement 70e mondial, le Français de 37 ans continue d’y croire et d’en parler, notam­ment au micro de France TV.

« Il ne faut pas que ce soit parfait parce qu’a­près on se dit : ‘j’ai fait, j’ar­rête’. Donc ce sera bien. Non, idéal, voilà », a néan­moins prévenu Monfils qui a récem­ment avoué se poser de plus en plus de ques­tions sur son avenir.

Un jour les gens compren­dront le respect qu’il faut mettre sur la carrière de Gael Monfils 🇫🇷 !



📽️@francetvsport pic.twitter.com/V50knk5ScP — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) February 4, 2024

Numéro 5 fran­çais pour le moment derrière Adrian Mannarino, Ugo Humbert, Arthur Fils et Luca Van Assche, Monfils a jusqu’à la fin de Roland‐Garros pour doubler un compa­triote et assurer sa place sur la terre battue pari­sienne cet été.