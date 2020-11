En pleine préparation pour la saison 2021 sur laquelle il compte bien être compétitif, Andy Murray a donné une longue interview à différents médias britanniques. Après avoir évoqué le vaccin ou une police contre les violences domestiques, l’ancien numéro 1 mondial a quand même parlé tennis et de ce qu’il attendait de lui à l’avenir.

« La seule chose qui pourrait m’empêcher de retrouver mon meilleur niveau est la vitesse. Excepté cela, il n’y a aucune raison que je ne puisse pas revenir à mon niveau d’avant. Je pense que l’année prochaine, tout ira bien. Je dois juste m’assurer que tout est en place, et je pense qu’avec mon âge et avec ma hanche en métal, je ne peux pas vraiment me permettre d’avoir des coups de moins bien, ou d’être légèrement plus lourd que ce que je devrais être. J’ai vu de quoi j’étais capable lorsque j’ai joué cette saison. J’ai battu un joueur du top 10 à Cincinnati (ndlr : Zverev), et puis, évidemment, à la fin 2019, j’ai gagné contre des gars comme Stan Wawrinka, en finale du tournoi d’Anvers. »