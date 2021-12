134e joueur mondial à 34 ans après une saison 2021 encou­ra­geante, Andy Murray a bien l’in­ten­tion de réaliser une année 2022 pleine, à condi­tion évidem­ment que son corps le laisse tranquille.

Dernièrement, il est revenu face à la presse sur une partie essen­tielle de son jeu qui lui a permis de remporter de nombreux titres même dans une ère dominée par le Big 3 : la bonne prise de déci­sion au bon moment. Un extrait parti­cu­liè­re­ment intéressant.

« Dans certains des matchs que j’ai joués à la fin de l’année, comme à Stockholm par exemple, j’ai pris beau­coup de bonnes déci­sions dans le match contre Sinner. Je ne l’avais pas fait les mois précé­dents. Maintenant, j’ai l’es­prit beau­coup plus clair sur la façon dont je veux jouer et sur la façon dont je vais aborder mes matchs l’année prochaine. Pour prendre des déci­sions, il faut avoir l’es­prit clair et savoir comment on veut jouer. Pour l’ins­tant, je suis assez sûr de cela. Je pense que cela m’ai­dera dans les moments impor­tants. Je crois que c’est une chose pour laquelle j’ai été fort dans ma carrière, prendre de bonnes déci­sions dans les moments impor­tants, j’ai bien joué dans les grands moments, j’ai élevé mon jeu dans ces moments‐là. À condi­tion que je sois clair sur la façon dont je veux jouer, je serai capable de le faire à nouveau. »