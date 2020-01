C’est l’annonce du jour. Thomas Muster intègre le staff de Dominic Thiem et travaillera avec Nicolas Massu (le coach principal) sur les quatre tournois du Grand Chelem et les Masters 1000. Sur le site de l’ATP, l’ancien numéro 1 mondial autrichien est revenu sur cette annonce : « Je veux m’engager. Dominic a les compétences nécessaires, il est l’un des meilleurs joueurs au monde. Il a ses chances pour gagner des tournois du Grand Chelem, nous le savons. Il a la capacité de le faire et j’aurais accepté cette mission pour personne d’autre. Quand nous avons commencé à en parler je me suis dit : « Est-ce que je veux faire ? ». Je me suis dit : oui je veux m’engager avec lui et je veux le rendre meilleur que je n’ai jamais été. »

Le vainqueur de Roland-Garros 1995 a aussi fait part de sa fierté d’aider son jeune compatriote : « C’est un honneur qu’un joueur comme Dominic me regarde et me demande de l’aide. Et je suis heureux de mettre toutes mes connaissances et mon expérience de mes années sur le circuit pour ajouter de la valeur à son jeu. »