Chaque jour, Rafael Nadal accé­lère donc la cadence. Son objectif est limpide, pouvoir se présenter à Monte‐Carlo en ayant bien travaillé à la fois physi­que­ment et tech­ni­que­ment. Les séances s’in­ten­si­fient et les frappes de balle aussi comme on peut le voir sur ces images « volées » à son académie.

Más imágenes de los entre­na­mientos de Rafa Nadal de esta semana.



Los primeros vídeos son del martes, y el último es de hoy jueves, donde es evidente el aumento de la inten­sidad de los entre­na­mientos.



También ha empe­zado a entrenar el servicio, aunque de forma muy suave. https://t.co/2dLm2vAwLW pic.twitter.com/bBD3c6sAGZ — Hugo Durán (@CroniSport) March 16, 2023

Au final, cette bles­sure est peut‐être un « bien » car Rafa a pu être tota­le­ment focus sur son objectif terre. Elle l’a contraint au repos et à une forme de calme. Ce repos forcé a aussi épargné son corps en l’obli­geant à faire l’im­passe sur la tournée sur ciment aux Etats‐Unis.