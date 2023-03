Björn Borg connait mieux que quiconque le rôle des médias dans une carrière. Première icône de ce sport, c’est le Suédois qui a le premier déclenché l’hys­térie collec­tive dans un sport jadis fermé et bour­geois. Récemment dans le podcast de Jimmy Connors, il a imploré les médias à changer d’attitude.

« Il y a des jeunes très talen­tueux qui arrivent pour aller cher­cher les Djokovic, Nadal„ Murray et tous les autres. Il faut que les médias en parlent et les valo­risent car vous ne pouvez pas mettre en avant systé­ma­ti­que­ment Nadal et Djokovic. C’est très impor­tant que les médias comprennent cela »