L’Espagnol a fait des examens chez lui comme prévu.

Et il n’y a pas eu de surprises comme l’a expliqué Rafa : « Aujourd’hui, je suis allé à la clinique de tennis Tecknon à Barcelone où ils ont fait quelques tests. Les résul­tats de Melbourne sont confirmés et les délais restent les mêmes. Maintenant c’est le temps des trai­te­ments à suivre et dans 3 semaines j’aurai de nouveaux tests pour voir l’évo­lu­tion 🙏 »

Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han reali­zado unas pruebas. Se confirman los resul­tados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los trata­mientos a seguir y en 3 semanas me reali­zarán nuevas pruebas para ver la evolución 🙏 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 26, 2023

On rappelle qu’en Australie suite à un premier examen, Rafa avait clai­re­ment dit qu’il aurait entre 4 à 6 semaines de conva­les­cence. Ce qui le ferait rater logi­que­ment Indian Wells et Miami, même si le tournoi en Floride n’était pas dans son programme initial.