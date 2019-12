Récompensé par le journal L’Équipe pour sa saison exceptionnelle, Rafael Nadal a accordé une interview au quotidien français. Interrogé au sujet de sa rivalité avec Roger Federer, et invité à déterminer le meilleur entre le Suisse et lui, l’Espagnol est resté indécis (propos recueillis par Julien Reboullet) : « Avant, c’est sûr, Roger était un joueur plus complet que moi, sur toutes les surfaces. Les choses ont évolué. C’est évidemment un joueur unique, qui dispose d’une manière très spéciale de jouer au tennis et de le comprendre. Après, entre nous deux, pour définir qui est le plus fort, je crois qu’il s’est souvent agi de la forme du moment. Si je me sens très bien et lui juste normal, je suis meilleur que lui, mais dans le cas inverse, c’est lui le meilleur. Ce serait finalement assez juste de dire qu’il n’y a pas une grande différence entre nous aujourd’hui. Qui a été le meilleur ? Si je veux être honnête, je suis obligé de dire que je ne sais pas. »